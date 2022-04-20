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Из-за обстрела в Николаеве загорелась стоматология. В Баштанке разрушена больница

Фото: последствия обстрела Баштанки (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Илона Свиридова

В результате ночных обстрелов Николаева загорелось здание частной стоматологии. А в Баштанке полностью разрушена местная больница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook местного управления ГСЧС.

Сообщается, что в результате ночного обстрела в Заводском районе Николаева загорелась крыша частной стоматологии. Огонь охватил кровлю на площади 50 квадратных метров, его оперативно потушили.

Кроме того, в результате обстрелов в Баштанке частично разрушено здание больницы. Аварийно-спасательные работы не производились, место обследовали с привлечением пожарно-спасательной части управления ГСЧС в Николаевской области.

Фото: последствия обстрелов Николаевской области (facebook.com/DSNSMYKOL)

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 20 апреля в Николаеве прогремели несколько взрывов, местных жителей просили не покидать укрытия.

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