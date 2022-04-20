В Николаеве снова взрывы. Мэр просит горожан оставаться в укрытиях

В Николаеве прозвучали несколько взрывов ночью 20 апреля, после прошлой воздушной атаки два дня назад. Мэр города Александр Сенкевич просит жителей не покидать укрытия и не подходить к окнам, соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского главы в Telegram.

"Снова взрывы в Николаеве. Друзья, держитесь подальше от окон. Оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правила двух стен", - говорится в сообщении. Отметим, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в Николаеве в 23:00. Отбой дали только сейчас - около 02:15.