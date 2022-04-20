ru ua
Ср, 20 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Николаеве снова взрывы. Мэр просит горожан оставаться в укрытиях

Новина українською →
Николаев, Среда 20 апреля 2022 02:22
В Николаеве снова взрывы. Мэр просит горожан оставаться в укрытиях Фото: жителей Николаева из-за взрывов просят оставаться в укрытиях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве прозвучали несколько взрывов ночью 20 апреля, после прошлой воздушной атаки два дня назад. Мэр города Александр Сенкевич просит жителей не покидать укрытия и не подходить к окнам, соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского главы в Telegram.

"Снова взрывы в Николаеве. Друзья, держитесь подальше от окон. Оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правила двух стен", - говорится в сообщении.

Отметим, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в Николаеве в 23:00. Отбой дали только сейчас - около 02:15.

Напомним, перед этим в Николаеве из-за ночных обстрелов 18 апреля российских войск была повреждена электроопора, в результате вражеской атаки были ранены два человека.

Перед этим, 15 апреля, в результате многочисленных обстрелов Николаева погибли два человека, и еще несколько получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Взрыв Война России против Украины
NEWS
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс