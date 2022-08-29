Из-за обстрела Николаева пострадали уже 24 человека

В результате обстрела Николаева пострадали уже 24 человека, количество жертв не изменилось - двое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Из-за попадания боеприпасов и их обломков также загорелся автомобиль, который раздавило полностью", - рассказали спасатели.

По данным ГСЧС Украины, ракеты попали по частным жилым домам в Ингульском районе города.

Как сообщалось, в Николаеве днем 29 августа снова раздались мощные взрывы. Жителей призвали пройти в укрытия.

Позже стало известно, что из-за обстрела 2 человека погибли и 5 получили ранения. В городе насчитали 9 "прилетов" оккупантов.

Затем глава региона Виталий Ким сообщил об 11 раненых и 2 погибших в результате обстрела. По его данным, на город упали 12 ракет, но выпущенных было больше.

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