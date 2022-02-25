После обстрела в Харькове загорелась нефтебаза на ХТЗ

В результате обстрела Харькова загорелась нефтебаза на местном тракторном заводе (ХТЗ). Пожарные локализовали пламя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт sq.com.ua.
Как заявил спикер ГСЧС Евгений Василенко, после обстрела загорелись остатки нефтепродуктов в разрушенном резервуаре.
"Интенсивность пламя значительно уменьшилась и не распространяется. Спасатели предотвратили распространение пламя. К ближайшим зданиям не менее 500 метров", - отметил он.
Напомним, сегодня в Харькове после 11:00 произошел обстрел, местные жители сообщали о снарядах, которые упали на улицах города.
Также сегодня в Харькове кассетными ракетами обстреляли взлетную полосу, были ранены трое курсантов.