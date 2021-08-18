Обстрел Золотого квалифицировали как нарушение законов войны

По факту обстрела Золотого в Луганской области открыли уголовное дело. Обстрел и ранение мирной жительницы квалифицировали как нарушение законов войны и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Луганской области .

По данным следствия, 17 августа около 20:00 боевики осуществили минометный обстрел жилых улиц Золотого-4. В результате пострадала 48-летняя местная жительница, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой, множественными ранениями левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы.

На месте происшествия следственная группа задокументировала факты обстрела, обнаружено и изъято части боеприпаса, выпущенного из миномета калибра 82 мм. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.