Обстріл Золотого кваліфікували як порушення законів війни

За фактом обстрілу Золотого в Луганській області відкрили кримінальну справу. Обстріл і поранення мирної мешканки кваліфікували як порушення законів війни і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Луганської області .

За даними слідства, 17 серпня близько 20:00 бойовики здійснили мінометний обстріл житлових вулиць Золотого-4. В результаті постраждала 48-річна місцева жителька, її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, множинними пораненнями лівого передпліччя, плечового і колінного суглобів, лівої стопи.

На місці події слідча група задокументувала факти обстрілу, виявлено та вилучено частини боєприпасу, випущеного з міномета калібру 82 мм. Встановлюються всі обставини скоєного злочину.