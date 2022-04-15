Обстріл житлового района Харкова. Кількість жертв продовжує зростати

Внаслідок сьогоднішнього обстріла Харкова, відомо про 8 загиблих людей. Ще 42 цивільних отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Харків ".

За словами директора обласного Департаменту охорони здоров'я Максима Хаустова, виклик до Служби екстреної допомоги щодо великої кількості поранених надійшов о 16:16.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було відомо про чотирьох загиблих цивільних в Харкові.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.