Обстрел здания ОГА в Николаеве. Число жертв возросло до 20

"По состоянию на 13:00 31 марта после попадания вражеской ракеты в здание облгосадминистрации погибли 20 человек", - говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что спасатели достали из-под завалов здания 19 тел, еще 1 человек умер в реанимации. Спасательная операция продолжается.

Фото: число жертв ракетного удара по Николаевской ОГА возросло (facebook.com/DSNSMYKOL)