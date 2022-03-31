Обстрел здания ОГА в Николаеве. Число жертв возросло до 20

Число жертв ракетного удара по зданию Николаевской областной государственной администрации возросло до 20. Тела 19 погибших достали из-под завалов, один пострадавший скончался в больнице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
"По состоянию на 13:00 31 марта после попадания вражеской ракеты в здание облгосадминистрации погибли 20 человек", - говорится в сообщении ГСЧС.
Отмечается, что спасатели достали из-под завалов здания 19 тел, еще 1 человек умер в реанимации. Спасательная операция продолжается.
Фото: число жертв ракетного удара по Николаевской ОГА возросло (facebook.com/DSNSMYKOL)
Напомним, здание Николаевской ОГА российские оккупанты обстреляли утром 29 марта. Первоначально сообщалось о трех погибших.
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