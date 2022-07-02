Обстріл ТЦ в Кременчуці. Сім'ям загиблих виплатять компенсації: про які суми йдеться

Влада Кременчука прийняла рішення про збільшення матеріальної допомоги сім'ям загиблих в результаті ракетного удару по ТЦ "Амстор". Рідні отримають по 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Віталія Малецького.

"Збільшуємо в два рази допомогу сім'ям загиблих в ТЦ "Амстор". Разом з депутатами міської ради прийняли рішення про збільшення виплати від усього Кременчуцького товариства з 50 000 до 100 000 грн кожній родині загиблого в цій страшній трагедії", - написав він.

Мер також повідомив, міськрада виділила кошти на оплату поховань усіх загиблих.

"Робимо все можливе, щоб допомогти сім'ям загиблих. Кременчук об'єднався, допомагає і сумує за загиблими", - зазначив Малецький.