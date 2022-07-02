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Обстріл ТЦ в Кременчуці. Сім'ям загиблих виплатять компенсації: про які суми йдеться

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Кременчук, Субота 02 липня 2022 12:08
Обстріл ТЦ в Кременчуці. Сім'ям загиблих виплатять компенсації: про які суми йдеться Фото: знищений ТЦ у Кременчуці (kg.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Влада Кременчука прийняла рішення про збільшення матеріальної допомоги сім'ям загиблих в результаті ракетного удару по ТЦ "Амстор". Рідні отримають по 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Віталія Малецького.

"Збільшуємо в два рази допомогу сім'ям загиблих в ТЦ "Амстор". Разом з депутатами міської ради прийняли рішення про збільшення виплати від усього Кременчуцького товариства з 50 000 до 100 000 грн кожній родині загиблого в цій страшній трагедії", - написав він.

Мер також повідомив, міськрада виділила кошти на оплату поховань усіх загиблих.

"Робимо все можливе, щоб допомогти сім'ям загиблих. Кременчук об'єднався, допомагає і сумує за загиблими", - зазначив Малецький.

Нагадаємо, 27 червня Росія завдала ракетного удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці. Під час атаки в приміщенні ТРЦ перебували близько тисячі мирних громадян.

На сьогодні відомо, що в результаті трагедії загинули щонайменше 19 осіб, ще 62 людини постраждали, 26 з них - госпіталізовані.

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ракетный удар Кременчук
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