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Обстрел центра Харькова: число жертв растет

Фото: обстрел центра Харькова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Число погибших и пострадавших в результате обстрела Харькова в четверг, 26 мая, увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы облсовета Натальи Поповой.

"На данную минуту: 10 раненых (среди раненых - 1 ребенок), 5 человек погибли во время сегодняшнего обстрела россиянами центра Харькова", - написала она.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан просит и дальше оставаться в укрытиях.

"Я призываю вас находится в безопасных местах - подвалах, убежищах и на станциях метрополитена. Мы не будем останавливать движение поездов в метро, но выделим специальные сектора, где вы сможете разместиться и переждать бомбардировку", - сказал он.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Харькове зафиксирован обстрел в районе Пятихаток.

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Харьков