Обстрел Сумской области: названы последствия атаки россиян

В результате дневного ракетного обстрела Сумской области из вертолетов разрушены ряд зданий, в том числе больница.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Почти в полдень, два российских вертолета, не залетая на территорию Украины, выпустили шесть ракет по одному из сел (Краснопольской громады - ред.). В результате разрушена и повреждена гражданская инфраструктура: больница, дом культуры, библиотека, школа", - рассказал Живицкий.
Также он добавил, что россияне скинули два боеприпаса на территорию громады при помощи беспилотников.
Напомним, сегодня около 13:00 стало известно, что два российских вертолета обстреляли приграничье Сумской области. Враг совершил шесть ударов.
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