Обстрел Сумской области: названы последствия атаки россиян

В результате дневного ракетного обстрела Сумской области из вертолетов разрушены ряд зданий, в том числе больница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

"Почти в полдень, два российских вертолета, не залетая на территорию Украины, выпустили шесть ракет по одному из сел (Краснопольской громады - ред.). В результате разрушена и повреждена гражданская инфраструктура: больница, дом культуры, библиотека, школа", - рассказал Живицкий.

Также он добавил, что россияне скинули два боеприпаса на территорию громады при помощи беспилотников.

Последствия атаки россиян по Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)