Обстріл Сумської області: названо наслідки атаки росіян
Внаслідок денного ракетного обстрілу Сумської області з гелікоптерів зруйновано низку будівель, зокрема лікарню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Майже опівдні два російські вертольоти, не залітаючи на територію України, випустили шість ракет по одному з сіл (Краснопільської громади - ред.). В результаті зруйновано та пошкоджено цивільну інфраструктуру: лікарню, будинок культури, бібліотеку, школу", - розповів Живицький.
Також він додав, що росіяни скинули два боєприпаси на територію громади за допомогою безпілотників.
Наслідки атаки росіян по Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)
Нагадаємо, сьогодні близько 13:00 стало відомо, що два російські вертольоти обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог зробив шість ударів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.