Обстріл Сумської області: названо наслідки атаки росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького .

"Майже опівдні два російські вертольоти, не залітаючи на територію України, випустили шість ракет по одному з сіл (Краснопільської громади - ред.). В результаті зруйновано та пошкоджено цивільну інфраструктуру: лікарню, будинок культури, бібліотеку, школу", - розповів Живицький.

Також він додав, що росіяни скинули два боєприпаси на територію громади за допомогою безпілотників.

Наслідки атаки росіян по Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)