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Обстріл Сумської області: названо наслідки атаки росіян

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Сумська область , Субота 25 червня 2022 21:39
Обстріл Сумської області: названо наслідки атаки росіян Фото: названо наслідки атаки росіян по Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок денного ракетного обстрілу Сумської області з гелікоптерів зруйновано низку будівель, зокрема лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Майже опівдні два російські вертольоти, не залітаючи на територію України, випустили шість ракет по одному з сіл (Краснопільської громади - ред.). В результаті зруйновано та пошкоджено цивільну інфраструктуру: лікарню, будинок культури, бібліотеку, школу", - розповів Живицький.

Також він додав, що росіяни скинули два боєприпаси на територію громади за допомогою безпілотників.

Обстріл Сумської області: названо наслідки атаки росіянНаслідки атаки росіян по Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, сьогодні близько 13:00 стало відомо, що два російські вертольоти обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог зробив шість ударів.

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