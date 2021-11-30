Обстрел Станицы Луганской: ранен мирный житель, возбудили дело

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным следствия, незаконные вооруженные формирования РФ вечером 29 ноября открыли огонь из тяжелой артиллерии по Станице Луганская. Один из снарядов попал в административное здание филиала "Донецкой железной дороги "Укрзализныци".

В результате обстрела осколочное ранение в голову получил сотрудник филиала, который в этот момент находился в помещении. Его состояние стабильное, угрозы для жизни нет.

В прокуратуре отметили, что огонь по Станице Луганская велся с применением снарядом калибра 122 и 152 мм. Изъятые на месте разрывов осколки направлены на экспертизу.

По факту обстрела населенного пункта открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Фото: при обстреле Станицы Луганской ранен мирны житель, прокуратура возбудила дело (gp.gov.ua)