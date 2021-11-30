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Обстрел Станицы Луганская: в штабе ООС показали последствия

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Донбасс, Вторник 30 ноября 2021 21:19
Обстрел Станицы Луганская: в штабе ООС показали последствия Фото: в штабе ООС показали последствия обстрела Станица Луганская (фото facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 29 ноября боевики обстреляли из артиллерии Станицу Луганская. В штабе операции Объединенных сил (ООС) показали последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Военные отметили, что по Станице Луганской боевики выпустили 47 снарядов калибра 122 мм. После обстрела местные жители до сих пор не могут прийти в себя. В школе поселка, которая находится в 200 метрах от эпицентра взрывов, сегодня занятия начались с опозданием.

От обстрела больше всего пострадала территория депо железнодорожной станции "Киндрашовская-Нова". Снаряды повредили четыре здания, перебили рельсы и шпалы на колеях. Кроме того, ранение получил один из железнодорожников, дежуривший на КПП. Он находится в больнице, его состояние медики оценивают как средней тяжести.

По словам замначальника депо "Киндрашовская-Нова" Олега Степаненко, восстановление станции обойдется в сотни тысяч гривен.

В штабе ООС отметили, что в тот же день, когда обстреляли Станицу Луганская, боевики открывали огонь по населенному пункту Старый Айдар. Огонь велся из минометов калибра 120 мм. В поселке упало около 40 мин. По счастливой случайности, никто из местных жителей не пострадал.

Фото: в штабе ООС показали последствия обстрела Станица Луганская (фото facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, РБК-Украина сообщало об обстреле железнодорожной станции в Станице Луганская 29 ноября.

Отметим, по факту обстрела Станицы Луганская прокуратура возбудила уголовное дело.

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Донбасс Станица Луганская ООС
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