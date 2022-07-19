Обстрел Славянска: из-под завалов частного дома достали тела двух мужчин

Фото: в Славянске из-под завалов частного дома достали тела двух мужчин (Getty Images)

В Славянске спасатели завершили разбор завалов частного дома, пострадавшего в результате российского обстрела. Из-под завалов достали тела двух мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Как отметили спасатели, на месте происшествия произошло разрушение конструктивных элементов частного жилого дома. Сейчас завершены аварийно-спасательные работы по разбору завалов частного жилого дома. "На месте происшествия обнаружены и изъяты из под завалов тела 2-х мужчин (анкетные данные устанавливаются)", - говорится в сообщении ГСЧС. Там добавили, произошел пожар легкового автомобиля, который сейчас ликвидирован. Информация о пострадавших и погибших уточняется.