ua ru
Вт, 19 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріл Слов'янська: з-під завалів приватного будинку дістали тіла двох чоловіків

Новость на русском →
Україна, Вівторок 19 липня 2022 20:20
Обстріл Слов'янська: з-під завалів приватного будинку дістали тіла двох чоловіків Фото: у Слов'янську з-під завалів приватного будинку дістали тіла двох чоловіків (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Слов'янську рятувальники завершили розбір завалів приватного будиyку, який постраждав внаслідок російського обстрілу. З-під завалів дістали тіла двох чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Як зазначили рятувальники, на місці пригоди відбулося руйнування конструктивних елементів приватного житлового будинку. Наразі завершені аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів приватного житлового будинку.

"На місці події виявлено та вилучено з під завалів тіла 2-х чоловіків (анкетні дані встановлюються)", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Там додали, сталася пожежа легкового автомобілю, яка наразі ліквідована. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Слов'янськ. Під ударом опинилися приватні будинки і автомобілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слов'янськ
NEWS
Стало відомо, яку посаду може отримати Венедіктова
Стало відомо, яку посаду може отримати Венедіктова
DAILY
Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ