Обстріл Слов'янська: з-під завалів приватного будинку дістали тіла двох чоловіків
У Слов'янську рятувальники завершили розбір завалів приватного будиyку, який постраждав внаслідок російського обстрілу. З-під завалів дістали тіла двох чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Як зазначили рятувальники, на місці пригоди відбулося руйнування конструктивних елементів приватного житлового будинку. Наразі завершені аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів приватного житлового будинку.
"На місці події виявлено та вилучено з під завалів тіла 2-х чоловіків (анкетні дані встановлюються)", - йдеться в повідомленні ДСНС.
Там додали, сталася пожежа легкового автомобілю, яка наразі ліквідована. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Слов'янськ. Під ударом опинилися приватні будинки і автомобілі.
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