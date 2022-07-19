Обстріл Слов'янська: з-під завалів приватного будинку дістали тіла двох чоловіків

Фото: у Слов'янську з-під завалів приватного будинку дістали тіла двох чоловіків (Getty Images)

У Слов'янську рятувальники завершили розбір завалів приватного будиyку, який постраждав внаслідок російського обстрілу. З-під завалів дістали тіла двох чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Як зазначили рятувальники, на місці пригоди відбулося руйнування конструктивних елементів приватного житлового будинку. Наразі завершені аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів приватного житлового будинку. "На місці події виявлено та вилучено з під завалів тіла 2-х чоловіків (анкетні дані встановлюються)", - йдеться в повідомленні ДСНС. Там додали, сталася пожежа легкового автомобілю, яка наразі ліквідована. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.