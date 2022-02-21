Обстрел Счастья предложили признать ЧС государственного уровня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской ОГА.

Сообщается, что сегодня прошло внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем обсудили артобстрелы города Счастья, которые привели к повреждению критической инфраструктуры.

"В результате повреждения линии электропередач Луганской ТЭС было обесточено почти 50000 абонентов. В настоящее время электропитание восстановлено только в Петропавловке и Трехизбенке. Среди пострадавших объектов социальной инфраструктуры - детский сад "Звездочка" в Счастье", - говорится в сообщении.

По итогам заседания местные власти предложили признать обстрел Счастья со стороны незаконных вооруженных формирований составной частью чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Кроме того, дано поручение подготовить обращение в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) для проведения восстановительных работ на Луганской ТЭС.