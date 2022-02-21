Обстрел Счастья предложили признать ЧС государственного уровня
Власти Луганской области предлагают признать обстрел Счастья 21 февраля чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Из-за инцидента обесточены тысячи домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской ОГА.
Сообщается, что сегодня прошло внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем обсудили артобстрелы города Счастья, которые привели к повреждению критической инфраструктуры.
"В результате повреждения линии электропередач Луганской ТЭС было обесточено почти 50000 абонентов. В настоящее время электропитание восстановлено только в Петропавловке и Трехизбенке. Среди пострадавших объектов социальной инфраструктуры - детский сад "Звездочка" в Счастье", - говорится в сообщении.
По итогам заседания местные власти предложили признать обстрел Счастья со стороны незаконных вооруженных формирований составной частью чрезвычайной ситуации государственного уровня.
Кроме того, дано поручение подготовить обращение в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) для проведения восстановительных работ на Луганской ТЭС.
Напомним, сегодня после обстрела Счастья остановили работу Луганской тепловой электростанции.
Также стало известно, что после обстрела перекрыли дороги на Счастье.