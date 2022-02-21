В Луганской области после обстрелов перекрыли дороги на Счастье
Фото: полиция перекрыла дороги на Счастье (facebook.com/csomvd)
Полиция Луганской области перекрыла дороги на Счастье. Сегодня города попал под обстрелы российских оккупационных формирований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера полиции Луганской области Татьяны Погукай.
"Сегодня, 21 февраля, сотрудниками полиции ограничено дорожное движение в направлениях: Петропавловка-Счастье и Счастье-Новоайдар. Просим всех граждан с пониманием отнестись к данным ограничениям", - отметила она.
Напомним, ранее сообщалось, что работу Луганской тепловой электростанции в Счастье пришлось остановить, поскольку боевики во время обстрелов повредили все линии электропередач.
Кроме того, сегодня из-за обстрела взорвалась заправка в Счастье.