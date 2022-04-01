Обстрел Николаевской ОГА. Погиб переговорщик, который курировал сдачу оккупантами оружия

При обстреле здания Николаевской облагосадминистрации погиб украинский переговорщик. Он договаривался с российскими оккупантами о сдаче ими оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима .

"Да, в здании ОДА погиб переговорщик, который вел переговоры о сдаче орками оружия, если будет жесткая команда… Теперь нет человека, а команда будет", - отметил Ким.

По его словам, переговорщик занимался созданием команды, которая будет куривать процесс сдачу оружия российскими военными.

Напомним, сегодня стало известно, что при обстреле Николаевской ОГА погибли 27 человек. Один из них скончался в реанимации.

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