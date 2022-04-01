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Обстрел Николаевской ОГА. Погиб переговорщик, который курировал сдачу оккупантами оружия

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Николаев, Пятница 01 апреля 2022 13:01
Обстрел Николаевской ОГА. Погиб переговорщик, который курировал сдачу оккупантами оружия Фото: при обстреле Николаевской ОГА погиб переговорщик (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

При обстреле здания Николаевской облагосадминистрации погиб украинский переговорщик. Он договаривался с российскими оккупантами о сдаче ими оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

По его словам, переговорщик занимался созданием команды, которая будет куривать процесс сдачу оружия российскими военными.

"Да, в здании ОДА погиб переговорщик, который вел переговоры о сдаче орками оружия, если будет жесткая команда… Теперь нет человека, а команда будет", - отметил Ким.

Напомним, сегодня стало известно, что при обстреле Николаевской ОГА погибли 27 человек. Один из них скончался в реанимации.

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Война России против Украины Николаевская ОГА Николаев
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