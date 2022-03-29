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Обстрел нефтебазы в Ровенской области. Начато расследование

Фото: в Ровенской области обстреляли нефтебазу (фото facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Ровенская областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту обстрела нефтяной базы. Действия российских случаев могут нанести непоправимый урон экологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным правоохранителей, российские военные вечером 28 марта нанесли ракетный удар по территории нефтебазы в Ровенском районе. В результате возник масштабный пожар.

"Эти действия могут нанести непоправимый урон экологии. Оценка убыткам для окружающей природной среды будет предоставлена с привлечением специалистов соответствующих государственных органов", - говорится в сообщении.

По факту экоцида и нарушения законов и обычаев войны начато расследование (ст. 441, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, вчера председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил об обстреле нефтебазы вблизи областного центра.

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