Обстрел нефтебазы в Ровенской области. Начато расследование

Ровенская областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту обстрела нефтяной базы. Действия российских случаев могут нанести непоправимый урон экологии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным правоохранителей, российские военные вечером 28 марта нанесли ракетный удар по территории нефтебазы в Ровенском районе. В результате возник масштабный пожар.
"Эти действия могут нанести непоправимый урон экологии. Оценка убыткам для окружающей природной среды будет предоставлена с привлечением специалистов соответствующих государственных органов", - говорится в сообщении.
По факту экоцида и нарушения законов и обычаев войны начато расследование (ст. 441, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, вчера председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил об обстреле нефтебазы вблизи областного центра.
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