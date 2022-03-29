Обстріл нафтобази у Рівненській області. Розпочато розслідування

Рівненька обласна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом обстрілу нафтової бази. Дії російських випадків можуть завдати невиправних втрат екології.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даним правоохоронців, російські військові увечері 28 березня завдали ракетного удару по території нафтобази у Рівненському районі. В результаті виникла масштабна пожежа.
"Ці дії можуть завдати невиправних втрат екології. Оцінку збиткам для навколишнього природного середовища буде надано із залученням фахівців відповідних державних органів", - йдеться у повідомленні.
За фактом екоциду та порушення законів і звичаїв війни розпочато розслідування (ст. 441, ч.1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, вчора голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив про обстріл нафтобази поблизу обласного центру.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.