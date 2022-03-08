Обстрел нефтебаз в Житомирской области: воздух проверили на загрязнение

Вчера российские оккупанты прибегли к обстрелу нефтебаз в Житомирской области. Во время экспертизы было установлено, что воздух нормальный и угроз нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечка на телемарафоне.

"Вчера авиаснаряды попали в две нефтебазы. Одна из них в Житомире, другая в Черняхове. Пожарные наши не дали распространиться огню. Пожары локализованы. Нет угрозы и жизни людей", - заявил Бунченко.

По словам председателя Житомирской ОГА, несмотря на обстрелы - воздух вокруг нефтебазы нормальный и угроз нет.