Обстріл нафтобаз у Житомирській області: повітря перевірили на забруднення

Вчора російські окупанти вдалися до обстрілу нафтобаз у Житомирській області. Під час експертизи було встановлено, що повітря нормальне й загроз немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка на телемарафоні.

"Вчора авіаснаряди влучили у дві нафтобази. Одна з них в Житомирі, інша в Черняхові. Вогнеборці наші не дали розповсюдитися вогню. Пожежі локалізовані. Нема загрози та життю людей", - заявив Бунченко.

За словами голови Житомирської ОДА, попри обстріли - повітря навколо нафтобази нормальне й загроз немає.