Обстрел Киевской области: названо количество ракет, выпущенных по региону

Во время утренней атаки на Киевскую область российские войска выпустили в сторону региона 5 ракет. Основной удар пришелся по Вышгородскому району.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в эфире телемарафона.
По его словам, в области работала система противовоздушной обороны, тем не менее несколько ракет попали в объекты инфраструктуры.
Также Кулеба отметил, что на данный момент нет информации о жертвах и раненых.
Как известно, утром 28 июля российская армия нанесла ракетный удар по одной из громад Вышгородского района Киевской области. Обстрелу подвергся объект инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы.
Кроме того, в полиции уже показали кадры "прилета" по Киевской области и уточнили, что информации о пострадавших или погибших пока нет.
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