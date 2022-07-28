UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Киевской области: названо количество ракет, выпущенных по региону

Фото: российские войска нанесли ракетный удар по Киевской области (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Во время утренней атаки на Киевскую область российские войска выпустили в сторону региона 5 ракет. Основной удар пришелся по Вышгородскому району.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в эфире телемарафона.

По его словам, в области работала система противовоздушной обороны, тем не менее несколько ракет попали в объекты инфраструктуры.

Также Кулеба отметил, что на данный момент нет информации о жертвах и раненых.

Как известно, утром 28 июля российская армия нанесла ракетный удар по одной из громад Вышгородского района Киевской области. Обстрелу подвергся объект инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы.

Кроме того, в полиции уже показали кадры "прилета" по Киевской области и уточнили, что информации о пострадавших или погибших пока нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьракетный удар