Обстрел Киевской области: названо количество ракет, выпущенных по региону

Во время утренней атаки на Киевскую область российские войска выпустили в сторону региона 5 ракет. Основной удар пришелся по Вышгородскому району.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в эфире телемарафона.

По его словам, в области работала система противовоздушной обороны, тем не менее несколько ракет попали в объекты инфраструктуры. Также Кулеба отметил, что на данный момент нет информации о жертвах и раненых.