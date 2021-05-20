Обстрел Израиля и уничтожение туннеля в Газе: какая ситуация на Ближнем Востоке

ЦАХАЛ уничтожил туннель в районе Бейт-Хануна, а также две подземные стартовые площадки для запуска ракет в Джабалии, на севере сектора Газы, сообщила пресс-служба армии Израиля.

Речь идет о ракетных установках, которые, помимо прочего, использовались палестинскими группировками для обстрела Тель-Авива и других районов центра Израиля.

ЦАХАЛ также уничтожил центр управления боевиков ХАМАСа.

Сообщается, что продолжаются ракетные обстрелы из Газы приграничных израильских районов. Из Газы были выпущены десятки ракет и минометных снарядов.

Управление тылом призывает жителей приграничных поселков Израиля не покидать бомбоубежища.