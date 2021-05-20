Обстріл Ізраїлю і знищення тунеля в Газі: яка ситуація на Близькому Сході
На Близькому Сході продовжує загострюватися обстановка. Палестинські угруповання обстрілюють ізраїльські міста, а армія Ізраїлю у відповідь атакує тунелі в секторі Газа.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
ЦАХАЛ знищив тунель в районі Бейт-Хануна, а також два підземні стартові майданчики для запуску ракет в Джабалії, на півночі сектора Гази, повідомила прес-служба армії Ізраїлю.
Йдеться про ракетні установки, які, крім іншого, використовувалися палестинськими угрупованнями для обстрілу Тель-Авіва та інших районів центру Ізраїлю.
ЦАХАЛ також знищив центр управління бойовиків ХАМАСу.
Повідомляється, що тривають ракетні обстріли з Гази прикордонних ізраїльських районів. З Гази були випущені десятки ракет і мінометних снарядів.
Управління тилом закликає жителів прикордонних селищ Ізраїлю не залишати бомбосховища.
Нагадаємо, Єгипет запропонував Ізраїлю і ХАМАСу укласти угоду про перемир'я.
Зазначимо, Нетаньяху після розмови з Байденом заявив, що операція проти ХАМАС продовжиться.