Обстрел Индустриального района Харькова: есть погибшие и раненые

В результате обстрела Индустриального района Харькова погибли и ранены. Два человека погибли, еще 5 травмированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"По предварительным данным медиков, 2 человека погибли, 5 - получили ранения", - отметил он.
По данным главы региона, все профильные службы работают на местах попадания.
Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов показал последствия обстрела Индустриального района города.
Как сообщалось, в Харькове прогремели взрывы. К моменту взрывов в области воздушная тревога не была объявлена, однако позже в городе зазвучали сирены.
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