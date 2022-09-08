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Обстрел Индустриального района Харькова: есть погибшие и раненые

Фото: последствия обстрела Харькова (иллюстративное фото/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В результате обстрела Индустриального района Харькова погибли и ранены. Два человека погибли, еще 5 травмированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По предварительным данным медиков, 2 человека погибли, 5 - получили ранения", - отметил он.

По данным главы региона, все профильные службы работают на местах попадания.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов показал последствия обстрела Индустриального района города.

Как сообщалось, в Харькове прогремели взрывы. К моменту взрывов в области воздушная тревога не была объявлена, однако позже в городе зазвучали сирены.

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Харьков