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Обстріл Індустріального району Харкова: в ОВА назвали кількість постраждалих

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Харків, Вівторок 12 липня 2022 16:01
Обстріл Індустріального району Харкова: в ОВА назвали кількість постраждалих Фото: наслідки обстрілу Харкова (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова постраждали четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, станом на даний момент внаслідок обстрілів Індустріального району постраждали 4 особи", - йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, у постраждалих – травми середнього ступеня важкості.

"Всі госпіталізовані до медичних закладів, загрози їхньому життю немає", - запевнив він.

Як повідомлялося, у вівторок, 12 липня, окупаційні війська РФ вкотре обстріляли Харків. "Прильоти" сталися в Індустріальному районі міста.

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