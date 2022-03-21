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Обстрел "Химпрома" в Сумах: стало известно о пострадавшем

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Сумская область , Понедельник 21 марта 2022 15:40
Обстрел "Химпрома" в Сумах: стало известно о пострадавшем Фото: в Сумах российские военные обстреляли "Сумыхимпром" (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Мария Кучерявец

В результате аварии на заводе "Сумыхимпром", которая произошла в результате вражеского обстрела пострадал один из сотрудников предприятия. Ему уже оказана помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Сумского городского совета.

"Персонал предприятия и сотрудник ГСЧС проявили мужество и слаженность во время ликвидации последствий аварии - все действия происходили четко с планом ликвидации аварийных ситуаций. К сожалению, один из сотрудников предприятия получил травму, ему оказана оперативная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Сейчас последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы, трубопровод загерметизирован, наложен специальный бандаж. Как указано в сообщении, никакой угрозы населению и окружающей среде нет.

Напомним, сегодня около 4 утра в результате российского обстрела территории предприятия "Сумыхимпром" был поврежден один резервуар с аммиаком.

Впоследствии стало известно, что спасатели ликвидировали аварию по утечке аммиака на предприятии "Сумыхимпром", а работники предприятия начали регламентные работы по восстановлению технологического процесса.

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