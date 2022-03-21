ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріл "Хімпрому" в Сумах: стало відомо про постраждалого

Новость на русском →
Сумська область , Понеділок 21 березня 2022 15:40
Обстріл "Хімпрому" в Сумах: стало відомо про постраждалого Фото: в Сумах російські військові обстріляли "Сумихімпром" (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок аварії на заводі "Сумихімпром", яка сталася внаслідок ворожого обстрілу, постраждав один зі співробітників підприємства. Йому вже надано допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Сумської міської ради.

"Персонал підприємства та співробітник ДСНС проявили мужність та злагодженість під час ліквідації наслідків аварії - всі дії відбувались чітко з планом ліквідації аварійних ситуацій. На жаль, один зі співробітників підприємства отримав травму, наразі йому надана оперативна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Наразі наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано, трубопровід загерметизовано, накладено спеціальний бандаж. Як зазначено в повідомленні, жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

Нагадаємо, сьогодні близько 4 ранку в результаті російського обстрілу території підприємства "Сумихімпром" був пошкоджений один резервуар з аміаком.

Згодом стало відомо, що рятувальники ліквідували аварію з витоку аміаку на підприємстві "Сумихімпром", а працівники підприємства розпочали регламентні роботи з відновлення технологічного процесу.

Війна Росії проти України триває вже 26-й день. Про все, що відбувається в країні та світі - читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Війна Росії проти України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Росіяни своїх здають: що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Росіяни своїх здають: що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України