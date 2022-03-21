Обстріл "Хімпрому" в Сумах: стало відомо про постраждалого

Внаслідок аварії на заводі "Сумихімпром", яка сталася внаслідок ворожого обстрілу, постраждав один зі співробітників підприємства. Йому вже надано допомогу.

"Персонал підприємства та співробітник ДСНС проявили мужність та злагодженість під час ліквідації наслідків аварії - всі дії відбувались чітко з планом ліквідації аварійних ситуацій. На жаль, один зі співробітників підприємства отримав травму, наразі йому надана оперативна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Наразі наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано, трубопровід загерметизовано, накладено спеціальний бандаж. Як зазначено в повідомленні, жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

Нагадаємо, сьогодні близько 4 ранку в результаті російського обстрілу території підприємства "Сумихімпром" був пошкоджений один резервуар з аміаком.

Згодом стало відомо, що рятувальники ліквідували аварію з витоку аміаку на підприємстві "Сумихімпром", а працівники підприємства розпочали регламентні роботи з відновлення технологічного процесу.

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