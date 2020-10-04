Обстрел Гянжди армянскими военными: количество пострадавших возросло

В результате ракетного и артиллерийского обстрелов города Гянджа на западе Азербайджана пострадали 32 человека. Также известно об одном погибшем.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

"По имеющимся данным, ранены 32 человека, погиб житель города Тунар Алиев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нанесен значительный ущерб городской инфраструктуре и жилым домам.

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премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие, при котором Армения готова начать переговоры с Азербайджаном по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Кроме того, в Армении заявили, что готовы обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.