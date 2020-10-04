Обстріл Гянжди вірменськими військовими: кількість постраждалих зросла

В результаті ракетного та артилерійського обстрілу міста Гянджа на заході Азербайджану постраждали 32 людини. Також відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури Азербайджану.

"За наявними даними, поранено 32 людини, загинув житель міста Тунар Алієв", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що завдано значної шкоди міської інфраструктури та житлових будинків.

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прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав умову, при якому Вірменія готова почати переговори з Азербайджаном з врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.

Крім того, у Вірменії заявили, що готові обговорити питання введення російських миротворців в Нагорний Карабах.