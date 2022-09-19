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Обстріл евакуації з психлікарні під Харковом: з'явилися нові подробиці

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Україна, Понеділок 19 вересня 2022 18:18
Обстріл евакуації з психлікарні під Харковом: з'явилися нові подробиці Фото: Обстріл евакуації з психлікарні під Харковом: з'явилися нові подробиці (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Під час евакуації пацієнтів психіатричної лікарні у селі Стрілеча (Харківська область) росіяни з танка почали обстрілювати населений пункт. Внаслідок чого загинули медики та отримали поранення пацієнти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

За даними слідчих, лікарі під обстрілами намагались евакуювати пацієнтів обласної психіатричної лікарні, проте під час евакуації російська армія почала обстрілювати населений пункт.

"Внаслідок обстрілу загинуло четверо медичних працівників лікарні. Двоє із загиблих медиків під час обстрілу перебували в автівці: російський танк вистрілив прямо в їх автомобіль", - йдеться у заяві.

Поранення отримали двоє пацієнтів та місцевий мешканець. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, що вчора очільник Харківської ОВА повідомляв про обстріл під час евакуації лікарні під Харковом.

Раніше, російській військові розстріляли з танку 56 літніх людей у Кремінній Луганській області.

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