Обстрел Днепропетровской области: количество раненых возросло

"По обновленной информации, общее количество пострадавших - семь человек. Это три мужчины, три женщины и 9-летний мальчик. У всех - осколочные ранения", - написал Лукашук.

Он добавил, что в Зеленодольске от удара российских оккупантов есть повреждения дачных домов, спорткомплекса, детского сада, сельскохозяйственной техники. В одну из квартир пятиэтажного дома попали обломки реактивного снаряда. Спасатели завершили осмотр места происшествия.

Лукашук также рассказал, что днем под вражеским огнем находилось село Кошевое. В результате атаки никто не пострадал, информация по разрушениям еще устанавливается.