Обстрел Днепропетровской области: количество раненых возросло

В результате обстрелов Зеленодольской громады Днепропетровской области ранения получили семь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.
"По обновленной информации, общее количество пострадавших - семь человек. Это три мужчины, три женщины и 9-летний мальчик. У всех - осколочные ранения", - написал Лукашук.
Он добавил, что в Зеленодольске от удара российских оккупантов есть повреждения дачных домов, спорткомплекса, детского сада, сельскохозяйственной техники. В одну из квартир пятиэтажного дома попали обломки реактивного снаряда. Спасатели завершили осмотр места происшествия.
Лукашук также рассказал, что днем под вражеским огнем находилось село Кошевое. В результате атаки никто не пострадал, информация по разрушениям еще устанавливается.
Напомним, ранее стало известно, что в воскресенье, 21 августа, российские войска всю ночь обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.
По состоянию на 19:00 было известно о шестерых пострадавших в результате вражеских атак.
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