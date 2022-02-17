Обстрел детсада и школы на Донбассе. СБУ открыла дело

"Под процессуальным руководством областной прокуратуры СБУ продолжает неотложные следственные действия в рамках уголовных производств по ч. 2 ст. 258 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Боевики около 9 утра обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов. В результате повреждена военная техника и объекты гражданской инфраструктуры.

Один из снарядов пробил стену детского сада, где в это время находились дети с воспитателями. Трое работников дошкольного учреждения получили контузии и доставлены в больницу.

Обстрел продолжался около 40 минут. Огонь велся прицельно для нанесения потерь. По предварительным данным, враг использовал боеприпасы калибра 120 и 152 мм.



За полтора часа враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находилось 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые были вынуждены спасаться в подвале школы.

В результате попадания снарядов в газопровод без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов. Также обстрелом поврежден жилой дом во Врубовке.