Обставини змінилися: у Франції зробили заяву про військову допомогу Україні

За його словами, військова допомога Франції Україні триватиме, попри політичні потрясіння в країні, пов'язані з необхідністю призначення п'ятого прем'єр-міністра менш ніж за два роки.

Підтримка України - міжпартійне питання

Хаддад, який за останній рік пережив зміну двох прем'єр-міністрів, наголосив, що його візит до України в четвер відбудеться незалежно від того, хто посяде посаду глави уряду. Міністр зазначив, що підтримка України є міжпартійним питанням і об'єднує як соціалістів, так і республіканців та центристів. За його словами, це фундаментально для національних інтересів Франції.

Оборонний бюджет і нові поставки

Міністр уточнив, що оборонний бюджет країни збережено і його збільшення було захищено в останні роки. Він підтвердив, що Франція продовжить нарощувати військову підтримку України та що його візит до Києва стане важливим сигналом. Президент Еммануель Макрон уже пообіцяв виділити додатково 2 мільярди євро військової допомоги Україні цього року.

Політична сцена і спадкоємність влади

Хаддад утримався від коментарів щодо можливої кандидатури нового прем'єр-міністра після того, як Франсуа Байру не отримав вотум довіри з питань вирішення бюджетного дефіциту. За інформацією джерел в уряді, міністра оборони Себастьяна Лекорню розглядають як можливого наступника, що свідчить про прагнення забезпечити спадкоємність у державній політиці.