Обстановка холодної війни повернулася через відродження імперських амбіцій Росії, - Дуда

"Ми повинні бути чесними і сказати собі, що обстановка холодної війни повернулася, і це не через дії Сполучених Штатів, а через відродження імперських амбіцій Росії", - заявив він.

При цьому Дуда підкреслив, що в Європі існує величезний дефіцит безпеки. Він заявив, що вкрай важливо, щоб НАТО послала світові "сигнал про єдність НАТО - це повинно бути дуже ясно. І друге важливе послання - це те, що НАТО сильна, і що НАТО бачить загрозу, яка виходить від Росії".

Польща, як і багато інших країн Центральної та Східної Європи, давно попереджала про загрозу, яку Росія представляє для Європи, і хоча вони не вітали війну в Україні, лідери країн регіону певною мірою раді тому, що Захід нарешті визнав ці попередження.

"Захід не відреагував належним чином", - сказав Дуда, довівши, що санкцій і різких заяв було недостатньо, щоб стримати російського диктатора Володимира Путіна.

"Росія зміцнює і нарощує свою військову присутність у Калінінграді, і сьогодні це найсильніше мілітаризований шматок землі у світі. Росія також відкрито говорить про розміщення ядерної зброї в Білорусі, і ці дії являють собою нову загрозу для НАТО, тому відповідь НАТО сьогодні має бути адекватною рівню цієї загрози", - заявив президент Польщі.