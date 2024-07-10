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Обстановка холодної війни повернулася через відродження імперських амбіцій Росії, - Дуда

Середа 10 липня 2024 09:27
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Обстановка холодної війни повернулася через відродження імперських амбіцій Росії, - Дуда Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що холодна війна повертається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Ми повинні бути чесними і сказати собі, що обстановка холодної війни повернулася, і це не через дії Сполучених Штатів, а через відродження імперських амбіцій Росії", - заявив він.

При цьому Дуда підкреслив, що в Європі існує величезний дефіцит безпеки. Він заявив, що вкрай важливо, щоб НАТО послала світові "сигнал про єдність НАТО - це повинно бути дуже ясно. І друге важливе послання - це те, що НАТО сильна, і що НАТО бачить загрозу, яка виходить від Росії".

Польща, як і багато інших країн Центральної та Східної Європи, давно попереджала про загрозу, яку Росія представляє для Європи, і хоча вони не вітали війну в Україні, лідери країн регіону певною мірою раді тому, що Захід нарешті визнав ці попередження.

"Захід не відреагував належним чином", - сказав Дуда, довівши, що санкцій і різких заяв було недостатньо, щоб стримати російського диктатора Володимира Путіна.

"Росія зміцнює і нарощує свою військову присутність у Калінінграді, і сьогодні це найсильніше мілітаризований шматок землі у світі. Росія також відкрито говорить про розміщення ядерної зброї в Білорусі, і ці дії являють собою нову загрозу для НАТО, тому відповідь НАТО сьогодні має бути адекватною рівню цієї загрози", - заявив президент Польщі.

Саміт НАТО

У Вашингтоні розпочався ювілейний саміт НАТО, який завершиться 11 липня.

Президент США Джо Байден під час відкриття саміту оголосив про передачу Україні додаткової системи Patriot, а також анонсував інші постачання від партнерів для значного посилення ППО.

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