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Обстановка холодной войны вернулась из-за возрождения имперских амбиций России, - Дуда

Среда 10 июля 2024 09:27
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Обстановка холодной войны вернулась из-за возрождения имперских амбиций России, - Дуда Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что холодная война возвращается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Мы должны быть честными и сказать себе, что обстановка холодной войны вернулась, и это не из-за действий Соединенных Штатов, а из-за возрождения имперских амбиций России", - заявил он.

При этом Дуда подчеркнул, что в Европе существует огромный дефицит безопасности. Он заявил, что крайне важно, чтобы НАТО послала миру "сигнал о единстве НАТО - это должно быть очень ясно. И второе важное послание - это то, что НАТО сильна, и что НАТО видит угрозу, исходящую от России".

Польша, как и многие другие страны Центральной и Восточной Европы, давно предупреждала об угрозе, которую Россия представляет для Европы, и хотя они не приветствовали войну в Украине, лидеры стран региона в некоторой степени рады тому, что Запад наконец признал эти предупреждения.

"Запад не отреагировал должным образом", - сказал Дуда, доказав, что санкций и резких заявлений было недостаточно, чтобы сдержать российского диктатора Владимира Путина.

"Россия укрепляет и наращивает свое военное присутствие в Калининграде, и сегодня это самый сильно милитаризованный кусок земли в мире. Россия также открыто говорит о размещении ядерного оружия в Беларуси, и эти действия представляют собой новую угрозу для НАТО, поэтому ответ НАТО сегодня должен быть адекватным уровню этой угрозы", - заявил президент Польши.

Саммит НАТО

В Вашингтоне начался юбилейный саммит НАТО, который завершится 11 июля.

Президент США Джо Байден в ходе открытия саммита объявил о передаче Украине дополнительной системы Patriot, а также анонсировал другие поставки от партнеров для значительного усиления ПВО.

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