Обстановка на Харківському напрямку залишається складною, - речник ОСУВ "Хортиця"

Наразі на Харківському напрямку оперативна обстановка залишиться складною, динамічно змінюється. Нашим силам оборони і безпеки загалом усім задіяним підрозділам вдалося частково стабілізувати ситуацію", - інформує Волошин.

Він зазначив, що окупантів які зайшли у Харківську область, знищують усіма наявними засобами - артилерією, дронами, а також силами піхоти.

"На тому напрямку вдалось стабілізувати ситуацію в тому плані, що просування (ворога - ред.) в певних ділянках і населених пунктах зупинено", - сказав Волошин.

Попри це, за його словами, противник намагається забезпечити собі сприятливі умови для подальшого просування і з метою зайняти більш вигідні позиції на місцевості.

"Однак, сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля, щоб не допустити ворожого просування вглибину нашої оборони, зірвати виконання ним завдань і щодо встановлення повного контролю над північною частиною Харківської області", - підсумував Волошин.