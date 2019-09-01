Обстановка на Донбассе обострилась - боевики усилили обстрелы

На Донбассе резко возросла интенсивность обстрелов со стороны боевиков - в течение минувших суток, 31 августа, их зафиксировано 20. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

При этом перемирие нарушалось с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также применялось вооружение БПМ, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Один украинский военный был ранен.

Обстрелы велись неподалеку наелених пунктов Водяное, Павлополь, Лебединское, Новогнатовка, Зайцевое, Травневое, Луганское, Новолуганское, Троицкое, Шумы.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Ообъединенных сил получил ранения средней степени тяжести", - отметили в ООС.

От начала воскресенья, 1 сентября, боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня близ Николаевки.

Напомним, боевики в районе населенного пункта Зайцево попросили у украинской стороны режим тишины до 16:00 для того, чтобы забрать тела погибших, но обстреляли украинские позиции. Ранения получил один военнослужащий.