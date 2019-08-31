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Боевики запросили "тишину" и обстреляли силы ООС, ранен военный

Новости » Общество    31.08.2019 - 17:08
Боевики запросили "тишину" и обстреляли силы ООС, ранен военный
Иллюстративное фото (ООС)

Боевики попросили дать возможность забрать тела погибших членов диверсионно-разведывательной группы

Боевики в районе населенного пункта Зайцево запросили у украинской стороны режим тишины до 16:00 для того, чтобы забрать тела погибших, но обстреляли украинские позиции, ранения получил один военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Сегодня, в 13:30. в районе населенного пункта Зайцево, представители незаконных вооруженных формирований запросили у украинской стороны режим "тишина" до 16:00", - говорится в сообщении.

В обращении боевики попросили дать возможность забрать тела своих погибших - членов диверсионно-разведывательной группы, которые были недавно ликвидированы бойцами полка "Азов" в районе Светлодарской дуги.

В свою очередь украинская сторона подтвердила запрос на режим "тишина" на указанный период времени.

Однако враг воспользовался затишьем и, нарушая рыжим "тишины", начал обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время мощного вражеского обстрела один украинский военнослужащий был ранен. Ему уже оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние здоровья - средней тяжести.

Напомним, с утра 31 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксированы потери среди украинских военнослужащих.

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