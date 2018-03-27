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Обстановка на Донбасі загострюється, - штаб АТО

НовиниПолітика    27.03.2018 - 15:10
Фото: дорожній вказівник на Донбасі (facebook.com/Игорь Іванов)
Фото: дорожній вказівник на Донбасі (facebook.com/Игорь Іванов)

За три доби бойовики більше 100 разів порушили режим припинення вогню

За три доби бойовики російсько-окупаційних військ понад 100 разів порушили режим припинення вогню і в черговий раз зірвали розведення сил і техніки сторін у Станиці Луганській. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

У прес-службі зазначили, що обстановка в зоні проведення військових дій розжарюється.

"Обстановка в зоні АТО на лінії розмежування сторін має тенденцію до загострення. Цинічно порушуючи режим всеохоплюючого перемир'я", бойовики російсько-німецьких окупаційних військ, особливо активізувалися на Донецькому напрямку, застосовуючи при цьому озброєння, яке повинно бути відведено від лінії розмежування сторін", - повідомили в прес-службі штабу.

За даними штабу, тільки за минулі три доби, бойовики більше 100 разів порушували режим припинення вогню. По позиціях ЗС України випущено більше 40 снарядів і хв. Фіксуються випадки роботи ворожих снайперів.

опівночі 26 березня окупанти відкрили провокаційний вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Станиця Луганська, щоб в черговий раз уникнути розведення сил і техніки. Про черговий факт порушення Минсикх домовленостей українські військові повідомили СММ ОБСЄ.

"Зі свого боку підрозділи ЗС України чітко дотримуються Мінських домовленостей і не реагують на провокації з боку окупаційної адміністрації РФ", - наголосили у штабі.

 

За три доби бойовики російсько-окупаційних військ понад 100 разів порушили режим припинення вогню та вчергове зірвали...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 27 березень 2018 р.

Нагадаємо, станом на 18:00 24 березня 2018 року на Донеччині зафіксовано 5 обстрілів бойовиками позицій ВСУ.

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Теги публікації: Донбас, обстрел, перемирие  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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