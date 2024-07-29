Обслуговування електромобіля: за що доведеться платити

Одним з аргументів, які допомагали прихильникам електромобілів агітувати за них десяток років тому, була теза про їхню невибагливість в обслуговуванні. Електромобілі прийшли, зайняли своє місце на ринку, але тема з сервісом виявилася, м’яко кажучи, перебільшенням. Якого сервісу потребує сучасна "електричка"?

Люди, не дуже знайомі з технікою, чомусь вважають, що електромобіль влаштований настільки просто, що крім дешевої електроенергії (що теж спірно) йому не потрібне нічого – ані планові регламенті роботи, ані заміна витратних матеріалів, ані ремонти.

Між тим, з технічної точки зору принципова відмінність лише у тому, що в батарейної машини більша електронна складова, яка дійсно потребує менше уваги під час експлуатації. Але – все одно потребує, і все одно механічна частина електромобіля більша за електронну. А значить, сервіс все одно потрібен.

Що треба обслуговувати в електромобілі

Оскільки електромобіль має таку ж саме ходову частину, як і звичайні авто (іноді шасі буквально запозичене в бензинових моделей), то їм притаманні ті самі потреби в обслуговуванні та ремонті. Перш за все, це те саме зношення витратних деталей підвіски, гальм та кермового управління. Також – поламки елементів ходової, пов’язані з вибоїнами на шляхах, старінням гумових деталей і втомою металу.

Не менш розвинена в батарейної машини система допоміжного електрообладнання – фари, світлова сигналізація, склоочисники, і це господарство теж потребує догляду, особливо якщо машина немолода.

Крім того, електромобіль має такий самий пасажирський салон, як і звичайна машина. Тому для нього ніхто не скасовував поламки арматури в салоні та клопоти з кліматичною установкою, зокрема, з кондиціонером, вентилятором, опаленням.

Специфічні несправності електромобілів

З іншого боку, електричний привод електромобіля не може не мати своїх фірмових проблем, адже деталей і вузлів у ньому теж чимало.

Тягова батарея . Акумулятору електромобіля властиве старіння, причому часто воно не залежить від пробігу, а обумовлене віком. Таким чином, перші проблеми з батареєю найчастіше є першими сигналами про старіння окремих елементів батареї. Не часто, але трапляються відмови електроніки, яка обслуговує тягову батарею, в першу чергу йдеться про плату захисту BMS

. Акумулятору електромобіля властиве старіння, причому часто воно не залежить від пробігу, а обумовлене віком. Таким чином, перші проблеми з батареєю найчастіше є першими сигналами про старіння окремих елементів батареї. Не часто, але трапляються відмови електроніки, яка обслуговує тягову батарею, в першу чергу йдеться про плату захисту BMS Перегрів батареї та електронних модулів. Поширений випадок, коли власник звертається до СТО з скаргами на погану ефективність батареї - погіршену динаміку машини, малий пробіг, проблеми з зарядкою. Насправді причина не в самій батареї, а в її перегріві чи перегріві електронних блоків. Майстрам доводиться відновлювати зіпсовану систему охолодження, усунути негаразди в блоках, які викликають перегрів.

Поширений випадок, коли власник звертається до СТО з скаргами на погану ефективність батареї - погіршену динаміку машини, малий пробіг, проблеми з зарядкою. Насправді причина не в самій батареї, а в її перегріві чи перегріві електронних блоків. Майстрам доводиться відновлювати зіпсовану систему охолодження, усунути негаразди в блоках, які викликають перегрів. Тяговий електродвигун. Електромотор справді має менше рухомих деталей, ніж ДВЗ, але і він зношується і потребує ремонту. Споживач відчуває це як смикання машини і нештатні шуми під час руху. Типовий випадок – підтікання антифризу (там, де є рідинна система охолодження), тобто тут порядок проблеми той самий, що й в машини з ДВЗ.

Електромотор справді має менше рухомих деталей, ніж ДВЗ, але і він зношується і потребує ремонту. Споживач відчуває це як смикання машини і нештатні шуми під час руху. Типовий випадок – підтікання антифризу (там, де є рідинна система охолодження), тобто тут порядок проблеми той самий, що й в машини з ДВЗ. Редуктор. Коробки передач в електромобіля немає, але є редуктор. І в ньому можуть загудіти підшипники, зруйнуватись шестерні, потекти олива. Яку, до речі, треба періодично замінювати.

Коробки передач в електромобіля немає, але є редуктор. І в ньому можуть загудіти підшипники, зруйнуватись шестерні, потекти олива. Яку, до речі, треба періодично замінювати. Дроти. Джгутів в електромобіля набагато більше, ніж в класичної автівки, та ще й частина з них – високовольтні (аж до 400 В). А значить, як і у звичайному авто, в електромобіля можуть окислюватися роз’єми та перетиратися ізоляція. До того ж можливі специфічні проблеми з контактами високовольтних кабелів і з їхніми вимикачами.

Коротко

Українські СТО потроху призвичаюються до роботи з машинами на електротязі. Але кваліфіковану допомогу власник "електрички" може отримати не скрізь, особливо якщо справа стосується високовольтної частини приводу. Між тим, ціна помилки від некваліфікованого втручання в електричної машини може бути набагато вища, адже висока напруга і висока потужність батареї створюють загрозу пожежі, а то й ураження користувачів струмом.