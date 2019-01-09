Обследование в рамках проекта "Врач в вашем доме" прошли 55,5 тысяч киевлян, - КГГА

Фото: Николай Поворозник (kyivcity.gov.ua)

За прошедшую неделю провели 510 обследований

В рамках проекта "Доктор в вашем доме" проведено 55 520 обследований, а за прошедшую неделю – 510 обследований. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации.

По его словам, в рамках проекта каждый желающий может бесплатно пройти медицинские обследования в палатках с надписью "Врач в вашем доме", которые размещены во всех районах города. В частности, получить первичные консультации по поводу состояния здоровья, пройти экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела.

"По результатам обследований 319 человек из 510 имеют избыточный вес, у 201 обследованного выявлено повышенное артериальное давление, у 58 человек – высокий уровень сахара крови, а у 122 человек – высокий уровень холестерина", – рассказал Поворозник.

Кроме того, по его словам, на прошлой неделе совершено 27 выездов мультидисциплинарных бригад.

"В состав бригад входят врач и медсестра первичного звена и узкопрофильные специалисты. Они выезжают к социально незащищенным семьям или людям, которые не могут самостоятельно добраться до медицинского учреждения, чтобы получить помощь", – отметил Поворозник.