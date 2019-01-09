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Обстеження у рамках проекту "Лікар у вашому домі" пройшли 55,5 тисяч киян, - КМДА

Новини » Медицина    09.01.2019 - 12:12
Обстеження у рамках проекту "Лікар у вашому домі" пройшли 55,5 тисяч киян, - КМДА
Фото: Микола Поворозник (kyivcity.gov.ua)

За минулий тиждень здійснено 510 обстежень

Від початку дії проекту "Лікар у вашому домі" здійснено 55 520 обстежень, а за минулий тиждень – 510 обстежень. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу адміністрації.

За його словами, у рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом "Лікар у вашому домі", які розміщені в усіх районах міста. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла.

"За результатами обстежень 319 осіб із 510 мають надмірну вагу, у 201 обстеженого виявлено підвищений артеріальний тиск, у 58 осіб – високий рівень цукру крові, а у 122 осіб – високий рівень холестерину", – розповів Поворозник.

Окрім того, за його словами, минулого тижня здійснено 27 виїздів мультидисциплінарних бригад.

"До складу бригад входять лікар і медсестра первинної ланки та вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до людей, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу", – зауважив Поворозник.

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