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Обшуки, облави та доноси: у розвідці розповіли, як проходить російська мобілізація

Фото: військкомати РФ властовують обшуки та облави через мобілізацію (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії військкомати влаштовують облави та обшуки, щоб зібрати потрібну кількість чоловіків. Мобілізованих відправляють у військові частини, які зазнали втрат в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, у Краснодарському та Ставропольському краях, Архангельській, Волгоградській, Воронежській та Ростовській областях обладнали великі приміщення, навіть спортивні, для розміщення мобілізованих.

У Краснодарському краї розпочали побудинковий обхід. Чоловіків відправляють на доукомплектування військових частин, які зазнали значних втрат у ході бойових дій. Після прибуття у них вилучають телефони.

Щоб запобігати переміщенню чоловіків та максимально охопити населення, на трасі А289 поблизу районного центру Темрюк встановили блокпости поліції та військового комісаріату.

"Загалом мобілізація в Краснодарському краї носить масовий характер. Відомо, що близько 30% призваних - це чоловіки, які не мають жодного досвіду військової служби, а офіцерські звання отримали по закінченні військових кафедр у вищих навчальних закладах", - йдеться у повідомленні.

У Курській області силовики проводять обшуки та спонукають жителів доносити одне на одного. Таким чином у РФ хочуть знайти людей, які спілкуються з українцями та в яких є знайомі чи родичі на території України.

У Чуваській республіці 23 вересня вже призупинили мобілізацію, оскільки влада регіону заявили, що повністю виконала план.

Нагадаємо, у Дагестані через мобілізацію спалахнули масові протести. Сьогодні у Махачкалі виникла масова бійка між силовиками та мітингувальниками.

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