Обыски, облавы и доносы: в разведке рассказали, как проходит российская мобилизация

По данным разведки, в Краснодарском и Ставропольском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях оборудовали большие помещения, даже спортивные, для размещения мобилизованных.

В Краснодарском крае начали домовой обход. Мужчин отправляются на доукомплектование воинских частей, понесших значительные потери в ходе боевых действий. По прибытию у них изымают телефоны.

Чтобы предотвращать перемещение мужчин и максимально охватить население, на трассе А289 вблизи районного центра Темрюк установили блокпосты полиции и военного комиссариата.

"В целом мобилизация в Краснодарском крае носит массовый характер. Известно, что около 30% призванных - это мужчины, не имеющие никакого опыта военной службы, а офицерские звания получили по окончании военных кафедр в высших учебных заведениях", - говорится в сообщении.

В Курской области силовики проводят обыски и побуждают жителей доносить друг на друга. Таким образом в РФ хотят найти людей, которые общаются с украинцами и у которых есть знакомые или родственники на территории Украины.

В Чувашской республике 23 сентября уже приостановили мобилизацию, поскольку власти региона заявили, что полностью выполнили план.