Обшуки, мобілізація і не тільки. У Запорізькій ОВА розповіли, що відбувається в окупації

Після фейкових "виборів" на окупованій території Запорізької області росіяни продовжують проводити незаконну мобілізацію, прослуховують розмови місцевих мешканців і влаштовують обшуки в Мелітополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова .

За його словами, Росія продовжує працювати над мобілізацією чоловіків на тимчасово окупованій території. Спочатку всіх, хто змушений отримувати ворожий паспорт, змусили йти до "військкомату".

"Тепер звіряють дані та планують подворові обходи для формування резерву на передову", - сказав він.

Федоров розповів, що окупанти в Мелітополі шукають людей, які співпрацюють із Силами оборони України. Також вони вилучають з ужитку українські книги. Крім цього росіяни збільшили кількість обладнання для моніторингу приватних розмов місцевих жителів.

"Ведеться прослуховування на вулицях, на зупинках, в установах, ведеться прослуховування телефонних дзвінків в автоматичному режимі і за ключовими словами", - додав очільник області.

Ситуація на окупованих територіях

Нещодавно повідомлялося, що Росія залучала тисячі росгвардійців на тимчасово окуповані території для уникнення дестабілізації під час псевдовиборів.

Також на тимчасово окупованих територіях росіяни проводять рекрутинг серед українців на війну проти їхньої ж країни.

Крім того, росіяни звозять підлітків з тимчасово окупованої території на зміну "Юнтєх". Під час цього заходу їх навчатимуть керувати дронами.