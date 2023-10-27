Обшуки на Київській ТЕЦ: названа причина

Як розповіло виданню джерело, сьогоднішні обшуки в приміщеннях столичних ТЕЦ, пов'язані з розкраданням грошей, виділених на ремонт пошкодженого обстрілами обладнання.

Водночас інших подробиць джерело не навело.

Офіційна заява ДБР

Фото: Державне бюро розслідувань проводить обшуки на Київській ТЕЦ (dbr.gov.ua)

Згодом у ДБР офіційно підтвердили, що проводять обшуки в адмінбудівлях столичних ТЕЦ за фактом зловживання посадовців під час ремонту енергетичного обладнання.

"Слідчі дії проводяться з суворим дотриманням рекомендацій служб, які забезпечують безпеку стратегічних об’єктів", - йдеться в заяві.

За даними правоохоронців, перевіряється інформація про розкрадання виведення виділених на ремонт грошей на рахунки підприємства з ознаками фіктивності для подальшого переведення у готівку та привласнення.

Перевіряється також інформація, що самі роботи, відповідно до укладених у 2022 році договорів, фактично не виконувались.

Мета обшуків

ДБР назвало мету обшуку на ТЕЦ. Йдеться про вилучення документації про допуск на об’єкти працівників та техніки підрядника у 2022-2023 роках, а також бухгалтерська документація з результатами виконання робіт.

Правоохоронці зазначили, що відеозапис зовнішнього вигляду об’єктів критичної інфраструктури не здійснюється, а сторонні особи у проведенні обшуків участі не беруть.

Там також додали, що втручання в технологічний процес вироблення електроенергії та тепла не здійснюється. Слідчі працюють лише з документацією.

Одночасно слідчі дії проводяться у підрядній організації, яка була виконавцем робіт.

Наразі порушено справу за статтями зловживання владою та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Передісторія

Нагадаємо, сьогодні на офіційному сайті КМДА та "Київтеплоенерго" повідомили, що Державне бюро розслідувань проводить обшуки на Київській ТЕЦ.

Як було вказано, слідчі намагаються зайти безпосередньо на режимні енергетичні об'єкти, доступ до яких під час воєнного стану обмежує закон, та знімають усе на відео.

Водночас причину обшуків у обох прес-службах назвали "незрозумілою". Мовляв, справа ДБР не стосується безпосередньо діяльності КП "Київтеплоенерго", а ухвала на проведення обшуку не включає адреси фізичного місцезнаходження енергетичних об’єктів.

В "Київтеплоенерго" назвали обшуки такими, що "створюють загрозу для порушення технологічного процесу вироблення електроенергії та тепла".

"Втручання в роботу оперативного персоналу може призвести до непередбачуваних наслідків", - йшлося в заяві підприємства.

Разом з тим "Київтеплоенерго" повідомило про "готовність співпрацювати зі слідчими й надавати всю необхідну інформацію".

Там додали, що в період опалювального сезону Київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 забезпечують близько 50% теплопостачання столиці та постачають електроенергію в об'єднану енергосистему України.

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