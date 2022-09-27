Обшуки, доноси та блокування доріг: ГУР розповіло, як проходить мобілізація росіян

У Росії посилюють заходи, спрямовані на мобілізацію. Встановлюються блокпости, тривають рейди по домівках та практикуються "доноси".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО.

Звільнення приміщень для мобілізованих

За інформацією розвідки, в Краснодарському та Ставропольському краях, Архангельській, Волгоградській, Воронежській та Ростовській областях звільнено наявні великі приміщення для розміщення мобілізованих (у тому числі спортивні об’єкти).

"Представники військових комісаріатів проводять "роз’яснювальну компанію" серед чоловіків щодо кадрової військової служби в ЗС РФ", - зазначили в ГУР МО.

Побудинкові обходи

Тим часом одразу після оголошення мобілізації в станиці Тамань Краснодарського краю розпочався побудинковий обхід населення співробітниками поліції з метою вручення повісток чоловікам призивного віку.

"Мобілізовані прибувають до Темрюкського районного військового комісаріату, формуються в команди та відправляються на доукомплектування військових частин, які зазнали значних втрат у ході бойових дій", - повідомляє розвідка.

Відомо, що при прибутті на пункти збору в людей вилучають всі наявні засоби зв’язку, а відповідна підготовка в навчальних центрах не проводиться.

Блокпости

Як зазначили в розвідці, в Росії силовики, аби попередити "безконтрольне" переміщення чоловіків та максимально охопити населення хвилею мобілізації, на автошляху А289 поблизу районного центру Темрюк діють спільні блокпости поліції та представників військового комісаріату.

Доноси та обшуки

Як з'ясувало ГУР МО, загалом мобілізація в Краснодарському краї має масовий характер. Відомо, що близько 30% призваних - це чоловіки, які не мають жодного досвіду військової служби, а офіцерські звання отримали по закінченні військових кафедр у вищих навчальних закладах.

"У селищі Тьоткіно курської області на постійній основі проводяться обшуки в будинках місцевого населення. Представники спецслужб спонукають доносити одне на одного, намагаючись знайти осіб, які спілкуються з українцями та в яких є знайомі чи родичі на території України", - повідомили в розвідці.

Своєю чергою місцеві уникають будь-яких розмов як з пересічними, так і з близькими людьми, а дороги в напрямку районного центру перекриті, виїзд цивільного населення заборонено.

Також стало відомо, що в Чуваській республіці 23 вересня призупинено набір мобілізованих. Керівництво республіки доповідає, що нібито "повністю виконало план призову та чекає наступних наказів".